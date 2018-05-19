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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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    Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой

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    Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой

    Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.

    Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter.

    Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий».




    смотретьБританки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях
    Британки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях
    Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.

    Торжество будет примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.

    смотреть«Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    «Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

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