Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл со свадьбой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и американской актрисе Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.
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Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий».
Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.
Торжество будет примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.
Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий».
My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding— Theresa May (@theresa_may) 19 мая 2018 г.
Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.
Торжество будет примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.
Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
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