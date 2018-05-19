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    «Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых. автомобили, Главная дорога. Лаборатория, дороги, насекомые. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых

    «Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых

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    «Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых

    «Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых

    «Жидкий чехол» против мыла и клея: как защитить кузов машины от камней и насекомых

      Полчища насекомых погибают на бамперах и капотах машин, пробивая радиаторы и оставляя вмятины. А можно попасть и под каменный дождь.

      Программа «Главная дорога» протестировала несколько способов защиты — «жидкий чехол», российский и американский, москитную сетку для автомобиля, а также дешевые народные средства: клей ПВА, пищевую пленку, малярный скотч, медицинский пластырь и хозяйственное мыло.

      Капот легковушки разделили на девять частей. На восемь из них нанесли по одному средству. Сектор в центре оставили чистым.

      Чем толще слой «жидкого чехла», тем легче он потом отделяется от кузова. А если предварительно натереть кузов автомобильным воском, защита снимется одним полотном.

      Хуже всего снимается американский «жидкий чехол» — его трудно подцепить, но защищает он лучше всех. Медицинский пластырь и малярный скотч — неплохая защита, но тяжело удалить остатки клея. Нужна дополнительная мойка, а это лишние затраты. Российский «жидкий чехол» и клей ПВА тоже берегут краску, к тому же они легко снимаются. А пищевая пленка, хозяйственное мыло и москитная сетка спасают только от мух.

      Детальные результаты испытаний — в сюжете.

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