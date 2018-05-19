Катастрофа на Кубе стала первой для авиакомпании Cubana de Aviacion за 19 лет

Владимир Путин выразил соболезнования председателю Госсовета Кубы Мигелю
Диас-Канелю в связи с авиакатастрофой. Самолет, который эксплуатировала местная авиакомпания Cubana de Aviacion, рухнул через несколько минут после вылета из аэропорта Гаваны. Авиакатастрофа стала первой для перевозчика с 1999 года. На борту находились 110 человек, выжили только трое.
Родственники жертв катастрофы и люди, неравнодушные к судьбе выживших, вскоре после падения Boeing пришли к местному госпиталю. Женщины сейчас находятся в критическом состоянии, но кубинские врачи говорят, что в их распоряжении есть все необходимое для оказания помощи. Родные постоянно держат друг с другом связь, впрочем, пока всем остается лишь молиться, успокаивая себя мыслями о том, что кто-то все же родился в рубашке. На борту 737-го находились 110 человек.
Самолет пробыл в воздухе всего несколько минут. Воздушное судно рухнуло на глазах других пассажиров и сотрудников гаванского аэропорта имени Хосе Марти. Когда густая пелена черного дыма поднялась в небо, к месту падения самолета стали стекаться местные жители, оперативные службы прибыли туда через 12 минут, но сильный ливень серьезно осложнил работу спасателей.
Очевидцы утверждают, что отлично видели, как упал Boeing. Попытавшись сделать разворот, самолет задел линии электропередачи.
Очевидец: «Провода, это они помешали самолету совершить маневр. Эта трагедия затронула нас всех, и не важно, были ли среди погибших именно твои родственники. Они все люди, и весь кубинский народ скорбит, когда случается что-то подобное».
Версия о том, что лайнер по какой-то причине был вынужден вернуться в аэропорт, но задел провода, сейчас приоритетна. К авиакомпании, которая эксплуатировала самолет, не было серьезных претензий. Ее называли одной из самых безопасных. И действительно, эта катастрофа стала для авиаперевозчика Cubana de Aviacion первой за 19 лет. Разбившемуся Boeing было 39 лет.
Лайнер совершал внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин на востоке страны. Известно, что среди погибших пятеро иностранцев. Остальные люди, находившиеся на борту, — кубинцы. Россиян, как сообщили в российском посольстве на Кубе, на борту не было. Слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим передал Владимир Путин. Президент направил властям Кубы телеграмму. Соболезнования в связи с крушением выразили также Мексика, Венесуэла, Испания, Франция. Поисковая операция продолжается.
Самолет пробыл в воздухе всего несколько минут. Воздушное судно рухнуло на глазах других пассажиров и сотрудников гаванского аэропорта имени Хосе Марти. Когда густая пелена черного дыма поднялась в небо, к месту падения самолета стали стекаться местные жители, оперативные службы прибыли туда через 12 минут, но сильный ливень серьезно осложнил работу спасателей.
Очевидцы утверждают, что отлично видели, как упал Boeing. Попытавшись сделать разворот, самолет задел линии электропередачи.
Очевидец: «Провода, это они помешали самолету совершить маневр. Эта трагедия затронула нас всех, и не важно, были ли среди погибших именно твои родственники. Они все люди, и весь кубинский народ скорбит, когда случается что-то подобное».
Версия о том, что лайнер по какой-то причине был вынужден вернуться в аэропорт, но задел провода, сейчас приоритетна. К авиакомпании, которая эксплуатировала самолет, не было серьезных претензий. Ее называли одной из самых безопасных. И действительно, эта катастрофа стала для авиаперевозчика Cubana de Aviacion первой за 19 лет. Разбившемуся Boeing было 39 лет.
Лайнер совершал внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин на востоке страны. Известно, что среди погибших пятеро иностранцев. Остальные люди, находившиеся на борту, — кубинцы. Россиян, как сообщили в российском посольстве на Кубе, на борту не было. Слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим передал Владимир Путин. Президент направил властям Кубы телеграмму. Соболезнования в связи с крушением выразили также Мексика, Венесуэла, Испания, Франция. Поисковая операция продолжается.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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