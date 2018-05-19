Алёна Свиридова в студии НТВ рассказала о главном мужчине в своей жизни

Новой гостьей студии «Секрета на миллион» стала заслуженная артистка России Алёна Свиридова, которая откровенно рассказала Лере Кудрявцевой о своей личной жизни.
Алёна Свиридова в беседе с Лерой Кудрявцевой откровенно поведала об отношениях с мужчинами. Певица призналась, что за ней ухаживал Андрей Макаревич, но в тот момент «на горизонте маячил» манекенщик Дмитрий Мирошниченко, который стал отцом ее второго ребенка. Объясняя свой выбор, артистка пошутила: «Молодость победила».
Сейчас у артистки продолжительный роман с бизнесменом Давидом Варданяном, но в загс пара не собирается. Официально Алёна Свиридова была замужем дважды, но больше официально оформлять отношения она не намерена.
Алёна Свиридова: «Я не совсем понимаю, зачем это нужно. Семейная жизнь, к сожалению, не всегда из роз состоит. Иногда она бывает ужасной, и ты думаешь: „Господи, зачем я это сделала?“». А так у меня есть лазейка такая психологическая: «Ага, а я-то могу и сбежать. А кто ты мне? Никто!»
Алёна вместе с Давидом уже девять лет, но они ни разу не говорили о свадьбе, и возлюбленный не делал ей предложение.
Алёна Свиридова: «Штамп в паспорте зачем? Чтобы при разводе делить имущество».
Она добавила, что не планирует заводить с Давидом ребенка. Когда они познакомились, ее сыну Грише было четыре года, а сыну Давида Вартану — 12 лет. Артистка пошутила, что детей у них «было много» и они «не знали, куда их девать».
Сам Давид Варданян появился в студии «Секрета на миллион» и откровенно рассказал об их встрече с Алёной и совместной жизни. Он признался, что артистка сразу произвела на него впечатление. Но в быту его иногда «подбешивает» энергия Алены, которая все время «жужжит рядом». Также Давид назвал причину, по которой не делает ей предложение.
Давид Варданян: «Я не хочу ее обижать. Обычно это договор, который люди заключают в начале пути. А мы его прошли порознь, у нас есть дети. Не знаю, до чего нам договариваться?»
В ходе беседы была поднята и тема недвижимости. Алёна Свиридова рассказала о своем домике у моря — у нее есть коттедж в Керчи, стоимость которого с каждым годом возрастает. На сегодняшний день специалисты оценивают его в 4 миллиона рублей. Также артистка впервые показала свою московскую квартиру, которая раньше была пятикомнатной коммуналкой. Из нее Свиридова сделала просторную «трешку».
В студии НТВ Алёна откровенно поведала и об отношениях с родителями. По ее словам, проблемы отца с алкоголем оставили глубокий след на ее детстве. Она призналась, что до сих пор не сочувствует алкоголикам. Артистка заявила, что, когда отец выпивал, он поднимал на нее руку. Обычно это случалось, когда она пыталась защитить мать.
Алёна Свиридова: «Самая страшная травма в детстве — когда самый близкий к тебе человек вдруг превращается в „иного“. Тот, который должен тебя защищать, становится врагом, от него исходит столько агрессии. И это очень страшно».
В студии «Секрета на миллион» Свиридова также рассказала, как переживает то, что уже полгода является пенсионеркой, — ей 55 лет. К этой теме она старается относиться с юмором. Певица открыла секрет: она рассказала, какого размера у нее пенсия. По ее словам, она получает 41 тысячу рублей, из которых 30 тысяч — надбавка за звание заслуженной артистки.
Сейчас у артистки продолжительный роман с бизнесменом Давидом Варданяном, но в загс пара не собирается. Официально Алёна Свиридова была замужем дважды, но больше официально оформлять отношения она не намерена.
Алёна Свиридова: «Я не совсем понимаю, зачем это нужно. Семейная жизнь, к сожалению, не всегда из роз состоит. Иногда она бывает ужасной, и ты думаешь: „Господи, зачем я это сделала?“». А так у меня есть лазейка такая психологическая: «Ага, а я-то могу и сбежать. А кто ты мне? Никто!»
Алёна вместе с Давидом уже девять лет, но они ни разу не говорили о свадьбе, и возлюбленный не делал ей предложение.
Алёна Свиридова: «Штамп в паспорте зачем? Чтобы при разводе делить имущество».
Она добавила, что не планирует заводить с Давидом ребенка. Когда они познакомились, ее сыну Грише было четыре года, а сыну Давида Вартану — 12 лет. Артистка пошутила, что детей у них «было много» и они «не знали, куда их девать».
Сам Давид Варданян появился в студии «Секрета на миллион» и откровенно рассказал об их встрече с Алёной и совместной жизни. Он признался, что артистка сразу произвела на него впечатление. Но в быту его иногда «подбешивает» энергия Алены, которая все время «жужжит рядом». Также Давид назвал причину, по которой не делает ей предложение.
Давид Варданян: «Я не хочу ее обижать. Обычно это договор, который люди заключают в начале пути. А мы его прошли порознь, у нас есть дети. Не знаю, до чего нам договариваться?»
В ходе беседы была поднята и тема недвижимости. Алёна Свиридова рассказала о своем домике у моря — у нее есть коттедж в Керчи, стоимость которого с каждым годом возрастает. На сегодняшний день специалисты оценивают его в 4 миллиона рублей. Также артистка впервые показала свою московскую квартиру, которая раньше была пятикомнатной коммуналкой. Из нее Свиридова сделала просторную «трешку».
В студии НТВ Алёна откровенно поведала и об отношениях с родителями. По ее словам, проблемы отца с алкоголем оставили глубокий след на ее детстве. Она призналась, что до сих пор не сочувствует алкоголикам. Артистка заявила, что, когда отец выпивал, он поднимал на нее руку. Обычно это случалось, когда она пыталась защитить мать.
Алёна Свиридова: «Самая страшная травма в детстве — когда самый близкий к тебе человек вдруг превращается в „иного“. Тот, который должен тебя защищать, становится врагом, от него исходит столько агрессии. И это очень страшно».
В студии «Секрета на миллион» Свиридова также рассказала, как переживает то, что уже полгода является пенсионеркой, — ей 55 лет. К этой теме она старается относиться с юмором. Певица открыла секрет: она рассказала, какого размера у нее пенсия. По ее словам, она получает 41 тысячу рублей, из которых 30 тысяч — надбавка за звание заслуженной артистки.
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