В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

Полицейские Бурятии ищут водителя Toyota, под колесами которого погибли мужчина и женщина.
ДТП произошло в ночь на субботу в селе Петропавловка. Toyota сбила пешеходов, стоявших на парковке у кафе, столкнулся со стоящим Nissan и врезался в электроопору.
МВД РФ по Бурятии: «Водитель автомашины Toyota совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и совершил наезд на электроопору».
В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Полиция приступила к поискам сбежавшего с места аварии водителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.
МВД РФ по Бурятии: «Водитель автомашины Toyota совершил наезд на двоих пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и совершил наезд на электроопору».
В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Полиция приступила к поискам сбежавшего с места аварии водителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.
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