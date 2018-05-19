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    СМИ: вторжение в Россию обернется кошмаром для любой армии

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    СМИ: вторжение в Россию обернется кошмаром для любой армии

    СМИ: вторжение в Россию обернется кошмаром для любой армии

    Шведская газета Svenska Dagbladet назвала три страны, вторжение в которые может обернуться кошмаром для любой армии. В список попали Россия, Швейцария и Новая Зеландия.

    Как пишет Svenska Dagbladet, вторжение в Швейцарию — непростая задача, потому что эта страна находится в уникальном положении. Швейцария окружена Альпийскими горами, поэтому избегала вторжения захватчиков на протяжении столетий. В швейцарской армии всего 150 тысяч человек, но в стране есть четыре миллиона гражданских, которые подготовлены к участию в боевых действиях в случае необходимости.

    Нападение на Новую Зеландию газета называет «логистическим кошмаром». Это островное государство находится на большом расстоянии от материков. Высадка армии и ее снабжение станет большой проблемой.

    А военным, которые решат напасть на Россию, нужно быть готовыми к боевым действиям в самых сложных условиях. В России армию захватчиков ожидают голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и темные густые леса. Кроме того, как отмечает издание, русские участвовали как в полномасштабных войнах, так и в партизанских вылазках, поэтому приобрели немалый опыт в этой сфере.

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