Тысячи британцев вышли на улицы в ожидании свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня принц Гарри свяжет себя узами брака с бывшей американской актрисой Меган Маркл. Торжество будет примерно в полтора раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности уйдет до 40 млн долларов. Известно, что на прием в честь новобрачных приглашено около 600 гостей, включая политиков и звезд
шоу-бизнеса.
Обычно королевская власть простирается на календарь — когда женится гипотетический король, всем трудящимся тоже объявляют праздник. Но Гарри женится в субботу, поэтому подданные гуляют на свои — и на свои деньги, и в свои выходные. Накрывают столы прямо на улицах.
Тонкокостность считается аристократической чертой, а у Меган Маркл эта аристократичность если не в крови, то в щиколотках. Впрочем, с сегодняшнего дня ее стройные ноги можно будет осмотреть лишь частично. В ее жизни эпоху мини сменила эпоха миди. Она, как Кейт, Диана и Елизавета, отныне будет задрапирована выше колена. Еще одна из рода Виндзор.
Меган оставит не только свои привычки, но и карьеру актрисы, родину и религию — архиепископ Кентерберийский накануне свадьбы обратил ее в англиканскую веру. Злопыхатели говорят, что новая роль будет «Оскаром» американки Меган. Она уже написала своему отцу «Ты всегда был мне небезразличен» вместо «Люблю тебя», сыграв чисто британское умение не показывать — или не иметь — никаких эмоций. Вместо заболевшего родного отца невесту поведет к алтарю принц Чарльз, не имеющий дочери. Остальные из семьи Маркл будут смотреть на них не со скамеек в часовне Святого Георгия, как в кино, а по телевизору, как в жизни.
Футболки с надписью «Меня тоже не пригласили на свадьбу» впору надевать также премьер-министру Терезе Мэй, президенту США Дональду Трампу, экс-президенту Бараку Обаме и всей семье Меган Маркл, за исключением ее матери.
На свадьбе в британском Виндзоре и без них ожидается давка. Шестьсот гостей приглашены в вип-зону в часовне, еще 2640 — в фан-зону в стенах замка. Остальные 100 тысяч не первый день стерегут место на улице города без надежды на лишний билетик. И еще два миллиарда, как в прошлую королевскую свадьбу, останутся у телевизоров. Хотя в свадьбе, в отличие от футбола, результат известен, эта предсказуемость не делает шоу менее желанным.
Те, кто не сможет взглянуть на молодоженов или попробовать их диетический лимонный торт, пытаются заработать денег. Британские отели продают пакет «Пожить, как Меган и Гарри». Поскольку никто точно не знает, как они поживают, продавать под маркой Маркл можно все, что угодно. Спекулянты будут за тысячи фунтов торговать недоеденными кусочками свадебного торта как сувениром на счастье. Дантисты рекламируют белые зубы, как у Меган, парикмахерские — длинные волосы, как у нее.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Тонкокостность считается аристократической чертой, а у Меган Маркл эта аристократичность если не в крови, то в щиколотках. Впрочем, с сегодняшнего дня ее стройные ноги можно будет осмотреть лишь частично. В ее жизни эпоху мини сменила эпоха миди. Она, как Кейт, Диана и Елизавета, отныне будет задрапирована выше колена. Еще одна из рода Виндзор.
Меган оставит не только свои привычки, но и карьеру актрисы, родину и религию — архиепископ Кентерберийский накануне свадьбы обратил ее в англиканскую веру. Злопыхатели говорят, что новая роль будет «Оскаром» американки Меган. Она уже написала своему отцу «Ты всегда был мне небезразличен» вместо «Люблю тебя», сыграв чисто британское умение не показывать — или не иметь — никаких эмоций. Вместо заболевшего родного отца невесту поведет к алтарю принц Чарльз, не имеющий дочери. Остальные из семьи Маркл будут смотреть на них не со скамеек в часовне Святого Георгия, как в кино, а по телевизору, как в жизни.
Футболки с надписью «Меня тоже не пригласили на свадьбу» впору надевать также премьер-министру Терезе Мэй, президенту США Дональду Трампу, экс-президенту Бараку Обаме и всей семье Меган Маркл, за исключением ее матери.
На свадьбе в британском Виндзоре и без них ожидается давка. Шестьсот гостей приглашены в вип-зону в часовне, еще 2640 — в фан-зону в стенах замка. Остальные 100 тысяч не первый день стерегут место на улице города без надежды на лишний билетик. И еще два миллиарда, как в прошлую королевскую свадьбу, останутся у телевизоров. Хотя в свадьбе, в отличие от футбола, результат известен, эта предсказуемость не делает шоу менее желанным.
Те, кто не сможет взглянуть на молодоженов или попробовать их диетический лимонный торт, пытаются заработать денег. Британские отели продают пакет «Пожить, как Меган и Гарри». Поскольку никто точно не знает, как они поживают, продавать под маркой Маркл можно все, что угодно. Спекулянты будут за тысячи фунтов торговать недоеденными кусочками свадебного торта как сувениром на счастье. Дантисты рекламируют белые зубы, как у Меган, парикмахерские — длинные волосы, как у нее.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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