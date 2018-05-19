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    США, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков B-52 из-за Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Южная Корея, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков B-52 из-за Ким Чен Ына

    США, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков B-52 из-за Ким Чен Ына

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    США, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков <nobr>B-52</nobr> <nobr>из-за</nobr> Ким Чен Ына

    США, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков B-52 из-за Ким Чен Ына

    США, Южная Корея и Япония изменили маршрут бомбардировщиков <nobr>B-52</nobr> <nobr>из-за</nobr> Ким Чен Ына

      США, Южная Корея и Япония договорились изменить маршрут наблюдательного полета двух стратегических бомбардировщиков B-52 в районе Корейского полуострова.

      Как сообщил телеканал CNN, самолеты, которые вылетели с острова Гуам, изначально должны были зайти в воздушное пространство Южной Кореи, но от этого плана решили отказаться. Бомбардировщики в итоге пролетели к югу и юго-востоку от Корейского полуострова и отправились в сторону японского острова Окинава.

      По одной из версий, маршрут изменили, чтобы не провоцировать лидера КНДР, который крайне недоволен учениями США и Южной Кореи, на возможные агрессивные действия и не сорвать его встречу с Дональдом Трампом. Она запланирована на 12 июня в Сингапуре.

      На этой неделе Пхеньян отменил переговоры с представителями Южной Кореи, а позже заявил, что «США придется хорошо обдумать судьбу запланированного саммита в свете провокационной военной возни».

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