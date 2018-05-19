Порошенко рассказал о планах на Крымский мост

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз пофантазировал на тему Крымского моста. На этот раз лидер Незалежной заявил, что мост через Керченский пролив Украина намерена использовать для связей с Кубанью, уточнив, что это произойдет после того, как Киев вернет контроль над Крымом.
По словам Порошенко, россиянам мост пригодится «как дорога для отступления». Свои планы президент озвучил на мероприятии, посвященном крымско-татарскому народу, передает РИА Новости.
Соцсети не могли пройти мимо очередного антироссийского заявления Порошенко. Украинского лидера назвали «фантазером» и «демагогом».
Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. На следующий день утром движение по мосту было открыто для автомобилистов. За первые сутки с момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали десятки тысяч транспортных средств.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России. Он соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны автомобильной и железной дорогой. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда пойдут в декабре 2019 года.
Соцсети не могли пройти мимо очередного антироссийского заявления Порошенко. Украинского лидера назвали «фантазером» и «демагогом».
Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. На следующий день утром движение по мосту было открыто для автомобилистов. За первые сутки с момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали десятки тысяч транспортных средств.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России. Он соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны автомобильной и железной дорогой. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда пойдут в декабре 2019 года.
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