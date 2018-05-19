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    Полиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии. США, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии

    Полиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии

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    • Фото: twitter.com
    Полиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии

    Полиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии

    Полиция сообщила подробности стрельбы у школы в Джорджии
    • Фото: twitter.com

      • Полиция американского штата Джорджия сообщила, что к стрельбе и гибели женщины привел спор водителей на автостоянке у школы, ученики не пострадали.

      Ранее сообщалось, что стрельба произошла во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Сообщалось, что трое пострадавших были доставлены в местные больницы, один из них скончался после госпитализации. Вскоре телеканал 11alive сообщил, что стрельба произошла на парковке у школы. Отмечается, что погибла женщина, еще два человека были ранены.

      Как сообщил телеканал со ссылкой на данные полиции, стрельба произошла после выпускной церемонии в школе. Представитель полиции сообщил, что, когда родственники выпускников стали разъезжаться, на переполненной автостоянке возник спор между водителями, который и закончился стрельбой.

      В результате происшествия 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва — беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами.

      Это уже второй случай стрельбы с человеческими жертвами в школах США в пятницу. Ранее при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 были ранены. Нападавшим оказался 17-летний школьник Димитриос Пагуртзис.

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