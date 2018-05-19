Российские военные передали семь тонн продуктов жителям сирийского Эрбина

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали жителям города Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов.

Как сообщил представитель центра, местным жителям было передано порядка семи тонн продуктовых наборов, в которые входят рис, мука, мясные консервы, питьевая вода. Также жителям города была оказана медицинская помощь.



Представитель центра: «К нам обращаются как взрослые, так и дети. Взрослые идут, как правило, с высоким давлением, сердечно-сосудистыми патологиями. Детей приводят, как правило, с инфекционными заболеваниями».



В городе, как и во всех городах Восточной Гуты, активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, беженцы возвращаются в свои дома.



В апреле при содействии Центра по примирению от боевиков были освобождены предместье Дамаска Восточная Гута и регион Восточный Каламун к северу от столицы.