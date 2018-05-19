На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing 737 близ Гаваны.
Как говорится в заявлении Госсовета карибской страны, «в связи с произошедшей в пятницу авиакатастрофой Госсовет объявляет официальный траур с 06:00 19 мая до 00:00 21 мая». Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.
Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился через минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились 110 человек. После крушения выжили четыре человека. Однако один из них умер по дороге в больницу, а позднее в госпитале скончалась выжившая женщина.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился через минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились 110 человек. После крушения выжили четыре человека. Однако один из них умер по дороге в больницу, а позднее в госпитале скончалась выжившая женщина.
Как сообщила газета Granma, почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. Между тем ранее местные СМИ сообщали, что на борту потерпевшего крушение лайнера находились в основном иностранцы.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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