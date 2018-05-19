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    Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи

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    Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи

    Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи

    Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы 86-летний Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи.

    Как сообщило кубинское телевидение, Кастро успешно восстанавливается после проведенной плановой хирургической операции.

    Также отмечается, что глава кубинской Компартии следит за ситуацией вокруг разбившегося в пятницу близ Гаваны пассажирского самолета, на борту которого находились более 100 человек. Кастро попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

    В апреле Кастро ушел с должности председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На высшем государственном посту его сменил Мигель Диас-Канель. Однако Кастро как минимум до 2021 года останется во главе Компартии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.

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