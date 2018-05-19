Россиян не было на борту разбившегося на Кубе самолета

Посольство РФ на Кубе сообщило, что граждан России на борту разбившегося под Гаваной самолета Boeing 737 не было.
По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было.— Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
По информации кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета — иностранные граждане. Сообщается, что на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. В катастрофе выжили четыре человека, один из них вскоре скончался в больнице.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи крушением пассажирского лайнера в аэропорту Гаваны.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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