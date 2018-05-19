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    Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА проиграли «Реалу» и не вышли в финал Евролиги
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Реалу» со счетом 83:92 в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги, который проходит в Белграде.

    Результат встречи, прошедшей в Белграде ночь на субботу по московскому времени, — 92:83 (20:30, 27:16, 16:10, 29:27) в пользу «Реала».

    Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 20 очков. У «Реала» больше всех очков набрали Лука Дончич и Серхио Льюль — по 16.

    Таким образом, «Реал» вышел в финал, где сыграет со стамбульским «Фенербахче». ЦСКА в матче за третье место встретится с каунасским «Жальгирисом».

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