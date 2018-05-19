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    Медики: три женщины находятся в госпитале после авиакатастрофы на Кубе

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    Медики: три женщины находятся в госпитале после авиакатастрофы на Кубе

    Медики: три женщины находятся в госпитале после авиакатастрофы на Кубе

    Три женщины находятся в госпитале Гаваны в тяжелом состоянии после крушения самолета Boeing 737–200 на Кубе.

    Как сообщает Cuba TV со ссылкой на директора госпиталя Calixto Garcia, четвертый выживший скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь. Выжившие имеют разные травмы и переломы и находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что трем пассажирам удалось выжить, а позже один из них скончался в больнице.

    Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

    Сообщается, что на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей. Западные СМИ со ссылкой на официальные данные сообщили тем временем, что крушение самолета привело к гибели пяти членов экипажа. Все они — граждане Мексики.

    смотретьКатастрофа Boeing на Кубе: первое видео
    Катастрофа Boeing на Кубе: первое видео
    Портал Aviation Safety Network сообщил, что крушение пассажирского самолета Boeing 737 кубинской Cubana de Aviacion стало для компании первой с 1999 года авиакатастрофой.

    В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.

    Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.

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