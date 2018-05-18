Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  
    Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео. Куба, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео

    Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео

    комментировать
    • Фото: @MCyrusCuba / twitter.com
    Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео

    Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео

    Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео
    • Фото: @MCyrusCuba / twitter.com

      • В Сети появилось новое видео с места крушения пассажирского лайнера на Кубе. На кадрах видны клубы дыма, обломки самолета, несколько десятков очевидцев, собравшихся вокруг, и спасатели.

      Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

      Как сообщает сайт кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета, — иностранные граждане. По информации издания, на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей.

      смотретьКатастрофа Boeing на Кубе: первое видео
      Катастрофа Boeing на Кубе: первое видео
      Как говорится в сообщении на сайте посольства России на Кубе, информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолета нет. Отмечается, что посольство и Генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы.

      На месте происшествия находятся лидер Кубы Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.

      В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.

      Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.

      Новости по теме

      Катастрофа Boeing на Кубе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru