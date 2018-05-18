Крушение пассажирского Boeing на Кубе: новое видео

В Сети появилось новое видео с места крушения пассажирского лайнера на Кубе. На кадрах видны клубы дыма, обломки самолета, несколько десятков очевидцев, собравшихся вокруг, и спасатели.
Самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал спустя минуту после взлета в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
Как сообщает сайт кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета, — иностранные граждане. По информации издания, на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей.
Как говорится в сообщении на сайте посольства России на Кубе, информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолета нет. Отмечается, что посольство и Генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы.
На месте происшествия находятся лидер Кубы Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.
Как сообщает сайт кубинской газеты Granma, все пассажиры и члены экипажа самолета, — иностранные граждане. По информации издания, на борту Boeing 737 находились 105 человек, в том числе пять детей.
Как говорится в сообщении на сайте посольства России на Кубе, информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолета нет. Отмечается, что посольство и Генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы.
На месте происшествия находятся лидер Кубы Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
Комментарии