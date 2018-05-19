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    Лавров: западная элита хочет наказать Россию за политическую независимость

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Лавров: западная элита хочет наказать Россию за политическую независимость

    Лавров: западная элита хочет наказать Россию за политическую независимость

    Лавров: западная элита хочет наказать Россию за политическую независимость
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Политическая независимость России не нравится части западной элиты, которая стремится за это наказать Москву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сергей Лавров: «Складывается впечатление, что определенной части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс».

    В интервью аргентинской газете «Кларин» Лавров заявил, что «отсюда — стремление наказать нас, сдержать наше развитие, в том числе путем односторонних санкций, сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства».

    Вместе с тем министр подчеркнул, что в отличие от США, Россия никогда не ставит своих партнеров перед выбором, с кем сотрудничать.

    Сергей Лавров: «Напомню — Россия никогда не ставит своих партнеров перед необходимостью выбора — „с нами или против нас“. Что, к сожалению, нельзя сказать о некоторых западных государствах, прежде всего США».

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