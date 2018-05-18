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    В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года. история, Крым, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

    В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

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    В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

    В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

    В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

      Сегодня годовщина депортации крымских татар. На полуострове провели акцию памяти, посвященную жертвам трагических событий 1944 года.

      На железнодорожной станции Сюрень в Бахчисарайском районе Крыма, откуда отправляли эшелоны с высланными людьми, прошел митинг. К мемориалу жертвам депортации возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

      Крымских татар выслали в 1944-м, как сообщалось, за сотрудничество с фашистами и массовое дезертирство из армии. С полуострова вывезли около 200 тысяч человек.

      В конце 80-х власти признали решение о депортации незаконным. А в апреле 2014-го Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар.

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