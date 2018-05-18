В украинском посольстве в Москве проигнорировали митинг в защиту Вышинского

У посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку сотрудников РИА Новости Украина. Собравшиеся требовали освободить журналиста Кирилла Вышинского и прекратить преследование журналистов на Украине.
В Леонтьевском переулке в центре Москвы, напротив посольства Украины, сегодня собрались корреспонденты, телеведущие, политики, редакторы крупнейших СМИ. Почти все принесли плакаты с надписью «Свободу Кириллу Вышинскому». Это был молчаливый пикет, без лозунгов и призывов. Но в отдельных интервью никто не скрывал недоумения и возмущения: задержав и взяв под стражу главного редактора агентства РИА Новости Украина, киевские власти плюнули на свободу слова.
Участники митинга не поместились на узком тротуаре перед украинским посольством. Людям приходилось, сдвигая металлические ограждения, вставать на проезжую часть. Это заставило сотрудников полиции на какое-то время перекрыть автомобильное движение и дать митингующим пространство. Больше стражи порядка не вмешивались. Акция прошла спокойно, без нарушений.
Участники митинга больше часа простояли под ливнем. Предусмотрительные организаторы акции стали раздавать дождевики, но хватило не всем.
Двери украинского посольства так и не открылись. Как и ожидалось, там обошлись без комментариев. Все комментарии — в Киеве. Украинские власти не называют задержание Вышинского посягательством на свободу слова. Ему инкриминируют госизмену. Арестованному журналисту теперь потребуется мощная защита. Ее попробуют найти коллеги из Москвы.
Участники митинга не поместились на узком тротуаре перед украинским посольством. Людям приходилось, сдвигая металлические ограждения, вставать на проезжую часть. Это заставило сотрудников полиции на какое-то время перекрыть автомобильное движение и дать митингующим пространство. Больше стражи порядка не вмешивались. Акция прошла спокойно, без нарушений.
Участники митинга больше часа простояли под ливнем. Предусмотрительные организаторы акции стали раздавать дождевики, но хватило не всем.
Двери украинского посольства так и не открылись. Как и ожидалось, там обошлись без комментариев. Все комментарии — в Киеве. Украинские власти не называют задержание Вышинского посягательством на свободу слова. Ему инкриминируют госизмену. Арестованному журналисту теперь потребуется мощная защита. Ее попробуют найти коллеги из Москвы.
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