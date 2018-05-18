В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: более 30 пострадавших

Два пассажирских автобуса столкнулись в
Нью-Йорке, пострадали как минимум 32 человека.
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что спасатели прибыли на место аварии. По их данным, пострадали по меньшей мере 32 человека, но жизни пассажиров вне опасности, передает РИА Новости.
ДТП произошло на въезде в центральную секцию тоннеля. В одном автобусе находились 25 пассажиров, во втором — 37. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
ДТП произошло на въезде в центральную секцию тоннеля. В одном автобусе находились 25 пассажиров, во втором — 37. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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