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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: более 30 пострадавших

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    • Фото: @TamEdwards6abc /twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> столкнулись два автобуса: более 30 пострадавших

    В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: более 30 пострадавших

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> столкнулись два автобуса: более 30 пострадавших
  • Фото: @TamEdwards6abc /twitter.com

    • Два пассажирских автобуса столкнулись в Нью-Йорке, пострадали как минимум 32 человека.

    Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что спасатели прибыли на место аварии. По их данным, пострадали по меньшей мере 32 человека, но жизни пассажиров вне опасности, передает РИА Новости.

    ДТП произошло на въезде в центральную секцию тоннеля. В одном автобусе находились 25 пассажиров, во втором — 37. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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