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    Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина. переговоры, Песков, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков объяснил интенсивность международных контактов Путина

    Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина

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    Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина

    Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина

      Накануне Владимир Путин принимал в Сочи главу Сирии Башара Асада. На следующей неделе у российского президента запланирована целая серия встреч с зарубежными лидерами.

      Такой насыщенный график обусловлен текущей геополитической ситуацией и установкой на развитие двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос НТВ.

      Дмитрий Песков: «Россия активно их развивает, ищет взаимовыгодные взаимоотношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга со всеми странами, готовыми следовать этой формуле».

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