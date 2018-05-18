Песков объяснил интенсивность международных контактов Путина

Накануне Владимир Путин принимал в Сочи главу Сирии Башара Асада. На следующей неделе у российского президента запланирована целая серия встреч с зарубежными лидерами.

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Такой насыщенный график обусловлен текущей геополитической ситуацией и установкой на развитие двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос НТВ.



Дмитрий Песков: «Россия активно их развивает, ищет взаимовыгодные взаимоотношения, основанные на принципах уважения интересов друг друга со всеми странами, готовыми следовать этой формуле».