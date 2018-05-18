Грандиозная миссия: самый большой телескоп в Европе получил новое зеркало

В крупнейшей обсерватории РАН — в Карачаево-Черкесии — начали менять зеркало одного из самых больших телескопов на планете.

Большой телескоп азимутальный (БТА) еще в 1960–1970 гг. стал легендой советской науки: до СССР гигантских зеркал для телескопов не делал никто. Считалось, что это не то чтобы было невозможно, а бессмысленно: будет искривляться под собственным весом.



Бригаде рабочих доверили историческую по меркам астрофизических наблюдений миссию — разобрать самый большой телескоп в Европе.



Оптику на телескопе меняют впервые с 70-х годов прошлого века, после 40 лет эксплуатации ее отправят на ремонт. Посмотреть, как хрупкое зеркало поднимает огромный кран, пришла вся обсерватория. Мало что на этом свете может так взволновать, как вид драгоценного 42-тонного прибора, повисшего в воздухе.



Зеркало телескопа отправят в подмосковное Лыткарино, на завод оптического стекла. На реконструкцию прибора уйдет около пяти лет и более 200 млн рублей. Телескоп все это время простаивать не будет — зимой в обсерваторию привезли новое зеркало.



Его транспортировка напоминала эпизод космической саги: для перевозки специально разработали транспортер футуристического вида и грузозахватное устройство. Зеркало везли по ночам, чтобы не перекрывать автомобильное движение, сейсмические и температурные датчики отслеживали состояние стекла в пути. Грандиозная астрофизическая одиссея едва не закончилась крахом на въезде в обсерваторию: он оказался слишком маленьким для автопоезда. На помощь ученым, как всегда, пришли рабочие, расчистившие дорогу вручную.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Максима Березина.