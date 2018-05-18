Титулованный биатлонист, четырехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Владимир Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
Из сообщения пресс-службы: «Владимир Драчёв большинством голосов избран на пост президента Союза биатлонистов России сроком на четыре года».
Отмечается, что Драчёв одержал победу в третьем туре голосования. Ранее пост главы СБР занимал Александр Кравцов.
На должность президента СБР также претендовали Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин. Выборы состоялись на заседании отчетно-выборной Конференции СБР в Тюмени.
Отмечается, что Драчёв одержал победу в третьем туре голосования. Ранее пост главы СБР занимал Александр Кравцов.
На должность президента СБР также претендовали Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин. Выборы состоялись на заседании отчетно-выборной Конференции СБР в Тюмени.
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