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    Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Сакерин
    Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России

    Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России

    Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Сакерин

    • Титулованный биатлонист, четырехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Владимир Драчёв избран на пост главы Союза биатлонистов России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Из сообщения пресс-службы: «Владимир Драчёв большинством голосов избран на пост президента Союза биатлонистов России сроком на четыре года».

    Отмечается, что Драчёв одержал победу в третьем туре голосования. Ранее пост главы СБР занимал Александр Кравцов.

    На должность президента СБР также претендовали Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин. Выборы состоялись на заседании отчетно-выборной Конференции СБР в Тюмени.

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