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    Мавроди «воскрес» в Twitter и призвал приобретать новые акции «МММ»

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    Мавроди «воскрес» в Twitter и призвал приобретать новые акции «МММ»

    Мавроди «воскрес» в Twitter и призвал приобретать новые акции «МММ»

    В Twitter на официальной странице Сергея Мавроди, который скончался в марте, появилась новая запись.

    Twitter-аккаунт основателя «МММ» неожиданно «ожил» — там появилась новая запись. Неизвестный от имени Мавроди обратился к подписчикам с предложением обменять старые акции МММ на новые, которые якобы уже торгуются на биржах. Кто на самом деле стоит за этим ироничным посланием, неизвестно.

    Из сообщения на странице Сергея Мавроди: «Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен „Мавро офис“, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах».



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