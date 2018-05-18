Мавроди «воскрес» в Twitter и призвал приобретать новые акции «МММ»

В Twitter на официальной странице Сергея Мавроди, который скончался в марте, появилась новая запись.
Twitter-аккаунт основателя «МММ» неожиданно «ожил» — там появилась новая запись. Неизвестный от имени Мавроди обратился к подписчикам с предложением обменять старые акции МММ на новые, которые якобы уже торгуются на биржах. Кто на самом деле стоит за этим ироничным посланием, неизвестно.
Из сообщения на странице Сергея Мавроди: «Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен „Мавро офис“, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах».
Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве, ему было 62 года. Создатель самой крупной в истории России финансовой пирамиды почувствовал себя плохо на улице. Его нашли в бессознательном состоянии на остановке общественного транспорта. Несмотря на усилия медиков, он умер от сердечного приступа.
Из сообщения на странице Сергея Мавроди: «Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен „Мавро офис“, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах».
Ну что же… Отдохнули и хватит.— Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) 18 мая 2018 г.
Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах:https://t.co/i1cQE42mlK
Ожидаем рост! #БилетМММ #YoBit #mavro #ммм #биткоин #MMMGLOBAL
Финансовый Апокалипсис Неизбежен! =)) pic.twitter.com/45qcUxseBs
Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве, ему было 62 года. Создатель самой крупной в истории России финансовой пирамиды почувствовал себя плохо на улице. Его нашли в бессознательном состоянии на остановке общественного транспорта. Несмотря на усилия медиков, он умер от сердечного приступа.
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