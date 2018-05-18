Мавроди «воскрес» в Twitter и призвал приобретать новые акции «МММ»

Ну что же… Отдохнули и хватит.

Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах:https://t.co/i1cQE42mlK

Ожидаем рост! #БилетМММ #YoBit #mavro #ммм #биткоин #MMMGLOBAL

Финансовый Апокалипсис Неизбежен! =)) pic.twitter.com/45qcUxseBs