Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram и Facebook

Пользователи соцсетей из разных стран пожаловались на перебои в работе популярных соцсетей Instagram и Facebook.
Проблемы начались около 16:00 по московскому времени. Более половины пользователей Instagram столкнулись с трудностями при загрузке новостей в своих аккаунтах, еще 24% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 16% не могут войти в свои аккаунты.
У 52% пользователей не работает Facebook, 31% не может войти в аккаунты, у 15% не загружаются фотографии.
Больше всего о проблемах в работе соцсетей сообщают в России (жалуются на перебои в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге), Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Эстонии и других странах, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
У 52% пользователей не работает Facebook, 31% не может войти в аккаунты, у 15% не загружаются фотографии.
Больше всего о проблемах в работе соцсетей сообщают в России (жалуются на перебои в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге), Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Эстонии и других странах, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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