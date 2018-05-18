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    Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram и Facebook

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    Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram и Facebook

    Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе Instagram и Facebook

    Пользователи соцсетей из разных стран пожаловались на перебои в работе популярных соцсетей Instagram и Facebook.

    Проблемы начались около 16:00 по московскому времени. Более половины пользователей Instagram столкнулись с трудностями при загрузке новостей в своих аккаунтах, еще 24% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 16% не могут войти в свои аккаунты.

    У 52% пользователей не работает Facebook, 31% не может войти в аккаунты, у 15% не загружаются фотографии.

    Больше всего о проблемах в работе соцсетей сообщают в России (жалуются на перебои в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге), Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Эстонии и других странах, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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