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    В Испании мужчина лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

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    В Испании мужчина лишился рук и ног из-за ошибочного диагноза

    В Испании мужчина лишился рук и ног <nobr>из-за</nobr> ошибочного диагноза

    24-летний Давид Морана лишился конечностей из-за неверно поставленного ему диагноза.

    Давид проживал в испанском городе Мурсия. Он отправился к врачу после того, как у него поднялась температура и он почувствовал боль в челюсти. В клинике у него взяли анализы, но, видимо, врач не дождался их результатов и отправил молодого человека домой с диагнозом «грипп».

    Позже температура у 24-летнего Давида Мораны поднялась до 39 градусов. Утром он проснулся и обнаружил странные коричневые пятна у себя на лице, пишет The Sun.

    Давид Морана: «Я чувствовал слабость. У меня болели ноги, они ощущались, как будто замерзли, и, когда я снял носки, я увидел, что они были покрыты коричневыми пятнами, как на моем лице, но немного больше».

    Он отправился обратно в больницу, где у него диагностировали менингит. Из-за инфекции меньше чем за два дня пятна покрыли большую часть его тела. У Давида начали отказывать органы, поэтому медикам пришлось ввести его в искусственную кому. Через неделю ему ампутировали руки и ноги. Но мужчине удалось выжить.

    До этого трагического случая он увлекался спортом и кулинарией. Теперь Морана собирает деньги на протезы с помощью краудфандинга.

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