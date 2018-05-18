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    Документальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ. НТВ, Путин, автомобили, премьера, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДокументальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ

    Документальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ

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    Документальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ

    Документальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ

    Документальный фильм «Кортеж» о лимузине для президента — сегодня в 18:10 на НТВ

      Сегодня зрители НТВ получат возможность узнать, как создавался лимузин для президента.

      Правительство объявило о конкурсе на разработку серии машин для первых лиц государства в 2012 году. Детали производства держались в строжайшем секрете. «Кортеж» или проект «Единая модульная платформа», как его назвали в инженерных кругах, — это не только президентский лимузин, а еще и седан, внедорожник и минивэн.

      Авторам документального фильма «Кортеж» одним из первых удалось увидеть эти машины: побывать на заводах, где производят комплектующие, пообщаться с дизайнерами и инженерами, снять краш-тесты и ходовые испытания на полигоне.

      смотретьУникальные кадры и история разработки российского автомобиля №1 — в фильме Алексея Полякова «Кортеж» — в пятницу в 18:10
      Уникальные кадры и история разработки российского автомобиля №1 — в фильме Алексея Полякова «Кортеж» — в пятницу в 18:10
      «Кортеж» — фильм о, пожалуй, самом засекреченном российском автомобиле современности. Представительский седан был представлен на инаугурации — 7 мая черный лимузин доставил Владимира Путина к Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония вступления в должность главы государства.



      Узнать то, с чего гриф «секретно» сняли буквально 10 дней назад, можно сегодня в 18:10 на НТВ и НТВ.Ru.


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