Сегодня зрители НТВ получат возможность узнать, как создавался лимузин для президента.
Правительство объявило о конкурсе на разработку серии машин для первых лиц государства в 2012 году. Детали производства держались в строжайшем секрете. «Кортеж» или проект «Единая модульная платформа», как его назвали в инженерных кругах, — это не только президентский лимузин, а еще и седан, внедорожник и минивэн.
Авторам документального фильма «Кортеж» одним из первых удалось увидеть эти машины: побывать на заводах, где производят комплектующие, пообщаться с дизайнерами и инженерами, снять краш-тесты и ходовые испытания на полигоне.
«Кортеж» — фильм о, пожалуй, самом засекреченном российском автомобиле современности. Представительский седан был представлен на инаугурации — 7 мая черный лимузин доставил Владимира Путина к Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония вступления в должность главы государства.
Узнать то, с чего гриф «секретно» сняли буквально 10 дней назад, можно сегодня в 18:10 на НТВ и НТВ.Ru.
Авторам документального фильма «Кортеж» одним из первых удалось увидеть эти машины: побывать на заводах, где производят комплектующие, пообщаться с дизайнерами и инженерами, снять краш-тесты и ходовые испытания на полигоне.
«Кортеж» — фильм о, пожалуй, самом засекреченном российском автомобиле современности. Представительский седан был представлен на инаугурации — 7 мая черный лимузин доставил Владимира Путина к Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония вступления в должность главы государства.
Узнать то, с чего гриф «секретно» сняли буквально 10 дней назад, можно сегодня в 18:10 на НТВ и НТВ.Ru.
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