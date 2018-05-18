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    Путин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке. Медведев, Меркель, переговоры, Путин, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке

    Путин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке

    Путин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке

    Путин и Меркель в Сочи побеседовали на русском языке
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Владимир Путин традиционно преподнес букет цветов канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

      Встреча состоялась в резиденции президента в Сочи. Это уже второй визит Ангелы Меркель в Сочи. В этот раз Владимир Путин вновь преподнес канцлеру букет цветов.

      Путин вместе с Медведевым встретил Меркель на крыльце. Лидеры стран пообщались на русском языке, которым канцлер ФРГ прекрасно владеет. Также Меркель поздравила Медведева с назначением на пост премьер-министра. В свою очередь глава правительства РФ заявил, что будет ждать контактов с немецкой стороной.

      После этого Владимир Путин и Ангела Меркель направились на переговоры, которые прошли в узком составе.

      Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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