На видео попало еще одно нападение москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

В Москве
25-летний преступник совершил нападение на пенсионерку. Выяснилось, что это была не единственная его жертва. В распоряжении НТВ оказалась еще одна видеозапись. На этот раз злоумышленник также набросился на женщину. И, нанеся несколько сокрушительных ударов, опустошил содержимое сумочки. К счастью, на этот раз здоровью москвички большого вреда причинено не было.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, понять мотивы подозреваемого стражам порядка было непросто. Злоумышленника, который совершил серию нападений на женщин, задержали по горячим следам. Владислав Бричкин находился в состоянии сильнейшего алкогольного нападения и внятно не смог ответить ни на один вопрос.
Мужчина пытался изобразить душевнобольного. В распоряжении НТВ оказались кадры нападения, которое Бричкин совершил перед задержанием. Он атаковал 29-летнюю женщину, нанес ей несколько ударов, она упала, напавший отобрал сумку, и начал искать кошелек. Жертве удалось быстро подняться и забежать в здание.
Подробности — в видеоматериале.
Мужчина пытался изобразить душевнобольного. В распоряжении НТВ оказались кадры нападения, которое Бричкин совершил перед задержанием. Он атаковал 29-летнюю женщину, нанес ей несколько ударов, она упала, напавший отобрал сумку, и начал искать кошелек. Жертве удалось быстро подняться и забежать в здание.
Подробности — в видеоматериале.
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