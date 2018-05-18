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    В Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров. Дагестан, задержание, криминал, Москва, обыски, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров

    В Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров

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    В Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров

    В Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров

    В Москве и Дагестане пресечена деятельность группировки нелегальных банкиров

      Столичные силовики и их коллеги из Республики Дагестан провели совместную спецоперацию. Сотрудникам МВД потребовалась чрезвычайная концентрация для того, чтобы пересчитать деньги, изъятые у нелегальных банкиров в качестве вещдоков.

      Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник кредитно-финансового учреждения, осуществляли незаконные операции.

      Спецоперация одновременно проходила в Москве и Дагестане. В ней приняли участие сотрудники Управления экономической безопасности МВД совместно с оперативниками ФСБ. Обыски прошли по 14 адресам — в квартирах и офисных помещениях предполагаемых участников преступной группы. Изъяли более 100 миллионов рублей наличными, печати, паспорта, сим-карты.

      Всего по этому делу были задержаны семь человек, четверых из которых доставили под конвоем в столицу. На первых допросах мужчины делали вид, что не понимают, в чем их обвиняют, путались в показаниях.

      Подробности — в видеоматериале.

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