Единственный в Саратовской области аэропорт оказался под угрозой закрытия

Руководство авиакомпании «Саратовские авиалинии» заявило: если она уйдет с рынка, то не сможет больше финансировать саратовский аэропорт и он закроется.
Михаил Герасименко, первый заместитель генерального директора авиаперевозчика: «В случае закрытия компании… у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт».
Агенство ТАСС уточняет, что речь идет о единственном в регионе аэропорте. Воздушная гавань принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет.
Напомним, Росавиация с 30 мая запретила авиакомпании продавать билеты, и «Саратовские авиалинии» решили остановить полеты. Последний рейс намечен на 31 мая. «Саратовские авиалинии» уточняют, что им придется уволить 1200 сотрудников. Но они, как заверили областные власти, не останутся без работы. Пассажирам, которые уже купили билеты, перевозчик пообещал вернуть деньги.
В конце апреля компания даже успела провести ребрендинг и начала летать под новым названием «Иволга», но от остановки работы это ее не спасло.
Агенство ТАСС уточняет, что речь идет о единственном в регионе аэропорте. Воздушная гавань принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет.
Напомним, Росавиация с 30 мая запретила авиакомпании продавать билеты, и «Саратовские авиалинии» решили остановить полеты. Последний рейс намечен на 31 мая. «Саратовские авиалинии» уточняют, что им придется уволить 1200 сотрудников. Но они, как заверили областные власти, не останутся без работы. Пассажирам, которые уже купили билеты, перевозчик пообещал вернуть деньги.
В конце апреля компания даже успела провести ребрендинг и начала летать под новым названием «Иволга», но от остановки работы это ее не спасло.
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