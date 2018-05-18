В Совфеде выступили против законопроекта из Чечни о трех президентских сроках

В Совфеде критически отреагировали на предложение, подготовленное парламентом Чечни, об увеличении числа президентских сроков.
Законопроект, который предусматривает, что один человек сможет занимать президентское кресло не два, а три срока подряд, был подготовлен по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня соответствующие поправки в конституцию поступили на рассмотрение в Госдуму. Между тем в Совете Федерации критически отнеслись к предложению увеличить число допустимых президентских сроков, передает РИА Новости.
Елена Афанасьева, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству: «Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли основной закон и должны ему соответствовать».
Она напомнила, что действующий глава государства Владимир Путин высказывался против подобных изменений конституции.
Елена Афанасьева: «Если же депутаты парламента Чечни считают такие изменения жизненно необходимым, пусть инициируют всенародный референдум».
Ранее с критикой законопроекта чеченских парламентариев выступала сенатор Людмила Нарусова, которая напомнила, что пункт конституции о сменяемости власти был принят именно на всенародном референдуме. В Кремле в свою очередь также отмечали, что вопрос об увеличении числа президентских сроков на повестке дня не стоит.
Елена Афанасьева, зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству: «Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли основной закон и должны ему соответствовать».
Она напомнила, что действующий глава государства Владимир Путин высказывался против подобных изменений конституции.
Елена Афанасьева: «Если же депутаты парламента Чечни считают такие изменения жизненно необходимым, пусть инициируют всенародный референдум».
Ранее с критикой законопроекта чеченских парламентариев выступала сенатор Людмила Нарусова, которая напомнила, что пункт конституции о сменяемости власти был принят именно на всенародном референдуме. В Кремле в свою очередь также отмечали, что вопрос об увеличении числа президентских сроков на повестке дня не стоит.
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