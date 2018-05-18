Асад поблагодарил российских военных за вклад в борьбу с терроризмом

Накануне российский лидер встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Главы государств обсудили ситуацию в арабской республике. Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу со значительными успехами правительственных войск в борьбе с террористами. Президент также подчеркнул, что стабильность в стране может стать хорошей почвой для начала мирного диалога с оппозицией.

В сочинской резиденции Владимир Путин и Башар Асад уже встречались — в ноябре прошлого года. До этого, в 2015-м, были переговоры в Москве. Сирийский президент в России бывает регулярно, лидеры двух стран часто общаются и по телефону. С момента последней личной встречи ситуация в арабской республике в корне изменилась. Как отметил Владимир Путин, террористы сложили оружие в ключевых точках, активная фаза боевых действий завершена. Башар Асад со своей стороны выразил благодарность российским военным.



Башар Асад: «Хотел бы отдельно поблагодарить российские вооруженные силы, в особенности Воздушно-космические силы, которые сыграли очень важную роль в том, что касается борьбы с терроризмом».



Для налаживания политического диалога было много сделано в рамках переговорной площадки в Астане. Благодаря усилиям международных посредников — Ирана, Турции и России — в Сирии появились зоны деэскалации, где действует режим прекращения огня. В начале этого года в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога — именно тогда почти 1,5 тысячи делегатов договорились о создании комиссии для разработки новой сирийской конституции.



Владимир Путин: «Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать».



Впервые за последние годы регулярных встреч Владимира Путина и Башара Асада этот разговор все же больше не о войне, а о мире. Для восстановления Сирии нужны инвестиции. И здесь большую поддержку оказывает именно Россия.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.