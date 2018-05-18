У 60-летнего Алека Болдуина родился пятый ребенок

В семье Алека Болдуина пополнение:
60-летний актер в пятый раз стал отцом.
Супруга Алека Хиллария родила ему сына. Это четвертый общий ребенок пары. Снимком новорожденного в Instagram поделилась счастливая мама.
Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года. Хиллария тогда работала инструктором по йоге. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года.
У Алека есть еще одна дочь — Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.
Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года. Хиллария тогда работала инструктором по йоге. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года.
У Алека есть еще одна дочь — Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.
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