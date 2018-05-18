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    У 60-летнего Алека Болдуина родился пятый ребенок

    1 комментарий
    • Фото: @iamabfalecbaldwin / instagram.com
    У <nobr>60-летнего</nobr> Алека Болдуина родился пятый ребенок

    У 60-летнего Алека Болдуина родился пятый ребенок

    У <nobr>60-летнего</nobr> Алека Болдуина родился пятый ребенок
  • Фото: @iamabfalecbaldwin / instagram.com

    • В семье Алека Болдуина пополнение: 60-летний актер в пятый раз стал отцом.

    Супруга Алека Хиллария родила ему сына. Это четвертый общий ребенок пары. Снимком новорожденного в Instagram поделилась счастливая мама.

    Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года. Хиллария тогда работала инструктором по йоге. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года.

    У Алека есть еще одна дочь — Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

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