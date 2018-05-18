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    Угрожавшего взорвать самолет пассажира сняли с рейса во Внуково

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    Угрожавшего взорвать самолет пассажира сняли с рейса во Внуково

    Угрожавшего взорвать самолет пассажира сняли с рейса во Внуково

    Один из пассажиров перед вылетом из аэропорта Внуково угрожал взорвать самолет.

    На место незамедлительно были вызваны взрывотехники и кинологи, которые осмотрели самолет, но взрывчатки не нашли.

    Источник «Интерфакса»: «После посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой, в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил экипажу, что взорвет самолет».

    Пассажир был отстранен от полета и передан полицейским.

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