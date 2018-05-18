Угрожавшего взорвать самолет пассажира сняли с рейса во Внуково

На место незамедлительно были вызваны взрывотехники и кинологи, которые осмотрели самолет, но взрывчатки не нашли.: «После посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой, в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил экипажу, что взорвет самолет».Пассажир был отстранен от полета и передан полицейским.