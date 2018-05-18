В США военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы

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Эль-Пасо, штат Техас, военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы.
Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Вертолет вылетел с военной базы Форт Блисс. По неизвестной пока причине контейнер с боеприпасами был сброшен на крышу школы, передает ТАСС.
К счастью, никто не пострадал. Кровле образовательного учреждения был причинен незначительный ущерб. Полицейские уже собрали все сброшенные с высоты боеприпасы — их количество и тип не уточняется. После этого правоохранители передали боеприпасы военным.
Командование Форт Блисс не уточнило, что стало причиной: технический бой или ошибка пилота. Но военные уже принесли свои извинения и заверили, что изменят маршруты доставки грузов, чтобы полеты не проходили над гражданскими объектами.
К счастью, никто не пострадал. Кровле образовательного учреждения был причинен незначительный ущерб. Полицейские уже собрали все сброшенные с высоты боеприпасы — их количество и тип не уточняется. После этого правоохранители передали боеприпасы военным.
Командование Форт Блисс не уточнило, что стало причиной: технический бой или ошибка пилота. Но военные уже принесли свои извинения и заверили, что изменят маршруты доставки грузов, чтобы полеты не проходили над гражданскими объектами.
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