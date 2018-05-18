Чемезов пообещал Путину «довести до ума» мотоцикл из проекта «Кортеж»

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой госкорпорации «Ростех». Сергей Чемезов доложил о том, что наша страна, несмотря на санкции, нарастила экспорт вооружения.
В прошлом году объем продаж составил около 13,6 млрд долларов. По словам Чемезова, компания демонстрирует устойчивый рост. Годовая выручка увеличилась на четверть, а прибыль почти на 40%. Корпорация успешно выполнила гособоронзаказ и запустила сборочный комплекс газотурбинных двигателей для кораблей. Зашла речь и о проекте «Кортеж».
Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех»: «Наша корпорация также участвовала в создании, и вы знаете, мне поступает много звонков от наших богатых людей, которые хотели бы приобрести подобный автомобиль».
Владимир Путин, президент РФ: «Ну и слава Богу. Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство, чтобы могли купить не только богатые люди, но и люди со средним, любым достатком».
Также, по словам Чемезова, сейчас «доводят до ума» мотоцикл из линейки «Кортеж», который будет сопровождать президентский лимузин.
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. На одном из таких автомобилей президент России приехал на инаугурацию 7 мая.
Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых представителей СМИ, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм Алексея Полякова «Кортеж» в сегодня 18:10 на НТВ.
Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех»: «Наша корпорация также участвовала в создании, и вы знаете, мне поступает много звонков от наших богатых людей, которые хотели бы приобрести подобный автомобиль».
Владимир Путин, президент РФ: «Ну и слава Богу. Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство, чтобы могли купить не только богатые люди, но и люди со средним, любым достатком».
Также, по словам Чемезова, сейчас «доводят до ума» мотоцикл из линейки «Кортеж», который будет сопровождать президентский лимузин.
Проект «Кортеж» предусматривает создание автомобилей российского производства для перевозки первых лиц государства. В проекте четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. На одном из таких автомобилей президент России приехал на инаугурацию 7 мая.
Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых представителей СМИ, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм Алексея Полякова «Кортеж» в сегодня 18:10 на НТВ.
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