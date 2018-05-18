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    «Не люди, а животные»: в США разразился новый скандал из-за высказываний Трампа о мигрантах

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    «Не люди, а животные»: в США разразился новый скандал <nobr>из-за</nobr> высказываний Трампа о мигрантах

    «Не люди, а животные»: в США разразился новый скандал из-за высказываний Трампа о мигрантах

    «Не люди, а животные»: в США разразился новый скандал <nobr>из-за</nobr> высказываний Трампа о мигрантах
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре скандала из-за высказываний о мигрантах.

    Мексиканские власти выражают протест в связи с последними словами Трампа о нелегальных мигрантах. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Мексики Луиса Видегарая, внешнеполитическое ведомство страны готовится официально направить ноту протеста американской стороне.

    Луис Видегарай: «Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно, он имел ввиду криминальные банды, … как о животных, а не как о людях. По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом Госдепартамент США».





    Трамп употребил слово «животные» в Калифорнии на встрече с местными властями. Глава Белого дома сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. «Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные», — сказал Трамп. Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах. Однако, по словам представителя Белого дома, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд.

    смотретьThe New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в черной дыре
    The New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в черной дыре
    Несколько месяцев назад Трамп выразил недовольство тем, что в США одобряют прием мигрантов из Гаити и стран Африки. Эти страны он назвал «сраными дырами» (shithole countries — ред.).

    смотретьВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как, например, Норвегия. Некоторые конгрессмены и журналисты после этого высказывания обвинили Трампа в расизме.

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