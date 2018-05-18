«Не люди, а животные»: в США разразился новый скандал из-за высказываний Трампа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре скандала
из-за высказываний о мигрантах.
Мексиканские власти выражают протест в связи с последними словами Трампа о нелегальных мигрантах. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Мексики Луиса Видегарая, внешнеполитическое ведомство страны готовится официально направить ноту протеста американской стороне.
Луис Видегарай: «Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно, он имел ввиду криминальные банды, … как о животных, а не как о людях. По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом Госдепартамент США».
Трамп употребил слово «животные» в Калифорнии на встрече с местными властями. Глава Белого дома сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. «Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные», — сказал Трамп. Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах. Однако, по словам представителя Белого дома, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд.
Несколько месяцев назад Трамп выразил недовольство тем, что в США одобряют прием мигрантов из Гаити и стран Африки. Эти страны он назвал «сраными дырами» (shithole countries — ред.).
По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как, например, Норвегия. Некоторые конгрессмены и журналисты после этого высказывания обвинили Трампа в расизме.
Луис Видегарай: «Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно, он имел ввиду криминальные банды, … как о животных, а не как о людях. По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом Госдепартамент США».
El @gobmx, a través de la @SRE_mx, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones emitidas el pasado miércoles por el Presidente Donald Trump, en relación con los migrantes. #Comunicado ✍🏻 https://t.co/PHSKXg48pr pic.twitter.com/bsasVC2Be2— SRE México (@SRE_mx) 18 мая 2018 г.
Трамп употребил слово «животные» в Калифорнии на встрече с местными властями. Глава Белого дома сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. «Вы не поверите, насколько это плохие люди. Это не люди, это животные», — сказал Трамп. Демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах. Однако, по словам представителя Белого дома, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд.
Несколько месяцев назад Трамп выразил недовольство тем, что в США одобряют прием мигрантов из Гаити и стран Африки. Эти страны он назвал «сраными дырами» (shithole countries — ред.).
По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как, например, Норвегия. Некоторые конгрессмены и журналисты после этого высказывания обвинили Трампа в расизме.
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