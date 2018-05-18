В Минобороны рассказали о планах направить Ту-160 в Арктику

Россия усилит защиту Арктики при помощи самолетов
Ту-160. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.
Кобылаш в интервью газете «Красная звезда» отметил, что сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы долетят уже в этом году до Анадыря.
Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией РФ: «В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении».
Ту-160 считаются самыми быстрыми, крупными и мощными сверхзвуковыми бомбардировщиками в истории авиации. Они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ (организация запрещена в РФ), по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.
Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией РФ: «В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении».
Ту-160 считаются самыми быстрыми, крупными и мощными сверхзвуковыми бомбардировщиками в истории авиации. Они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ (организация запрещена в РФ), по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.
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