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    В Минобороны рассказали о планах направить Ту-160 в Арктику

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Искандер Асабаев
    В Минобороны рассказали о планах направить <nobr>Ту-160</nobr> в Арктику

    В Минобороны рассказали о планах направить Ту-160 в Арктику

    В Минобороны рассказали о планах направить <nobr>Ту-160</nobr> в Арктику
  • Фото: РИА Новости © 2018, Искандер Асабаев

    • Россия усилит защиту Арктики при помощи самолетов Ту-160. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.

    Кобылаш в интервью газете «Красная звезда» отметил, что сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы долетят уже в этом году до Анадыря.

    Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией РФ: «В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении».

    Ту-160 считаются самыми быстрыми, крупными и мощными сверхзвуковыми бомбардировщиками в истории авиации. Они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ (организация запрещена в РФ), по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.

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