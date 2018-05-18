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    В Красноярске выпал майский снег

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    • Фото: Наш Красноярский край / vk.com
    В Красноярске выпал майский снег

    В Красноярске выпал майский снег

    В Красноярске выпал майский снег
  • Фото: Наш Красноярский край / vk.com

    • Небольшой снегопад прошел в Красноярске в пятницу. По словам синоптиков, для резко континентального климата это нормальное явление.

    Как сообщили РИА Новости в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпавший снег сразу же растаял.

    Среднесибирское управление по гидрометеорологии: «Снег тут же тает. Для резко континентального климата это нормальное явление. Твердые осадки считаются нормой вплоть до начала июня».

    Подобные погодные явления наблюдались в Красноярске в 2010 году 20 мая, в 2016 году 19 мая и в 2013 году 4 июня.

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