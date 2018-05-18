ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Акцент»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент», говорится в сообщении ЦБ.
Как сообщается на сайте регулятора, в деятельности «Акцента» установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ.
На 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе РФ.
На 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе РФ.
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