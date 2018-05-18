Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал, что его поддержали в МИД Украины

Американский журналист Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, заявил, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.
Том Роган, американский журналист: «Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне. Нормально поболтали и пошутили».
Об этом Роган написал на своей странице в Twitter. Он также заявил, что «не сожалеет о своей статье».
Как передает РИА Новости, власти Украины не подтверждали факт телефонной беседы с Роганом.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, опубликовавшего в журнале статью с призывом к Украине «разбомбить Крымский мост». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и выразил мнение, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.
Мост, соединивший Крым с остальными регионами России, открылся 15 мая. В церемонии открытия принял участие Владимир Путин. А 16 мая по автодорожной части моста началось регулярное движение транспорта.
Об этом Роган написал на своей странице в Twitter. Он также заявил, что «не сожалеет о своей статье».
Как передает РИА Новости, власти Украины не подтверждали факт телефонной беседы с Роганом.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, опубликовавшего в журнале статью с призывом к Украине «разбомбить Крымский мост». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и выразил мнение, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.
Мост, соединивший Крым с остальными регионами России, открылся 15 мая. В церемонии открытия принял участие Владимир Путин. А 16 мая по автодорожной части моста началось регулярное движение транспорта.
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