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    Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал, что его поддержали в МИД Украины

    5 комментариев
    • Фото: tomroganthinks.com
    Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал, что его поддержали в МИД Украины

    Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал, что его поддержали в МИД Украины

    Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал, что его поддержали в МИД Украины
  • Фото: tomroganthinks.com

    • Американский журналист Том Роган, призывавший взорвать Крымский мост, заявил, что поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

    Том Роган, американский журналист: «Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне. Нормально поболтали и пошутили».

    Об этом Роган написал на своей странице в Twitter. Он также заявил, что «не сожалеет о своей статье».

    Как передает РИА Новости, власти Украины не подтверждали факт телефонной беседы с Роганом.

    смотретьСК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост
    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост
    Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, опубликовавшего в журнале статью с призывом к Украине «разбомбить Крымский мост». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и выразил мнение, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.

    Мост, соединивший Крым с остальными регионами России, открылся 15 мая. В церемонии открытия принял участие Владимир Путин. А 16 мая по автодорожной части моста началось регулярное движение транспорта.

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