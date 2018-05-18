Путин и Асад обсудили в Сочи планы восстановления Сирии

Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Сирии. Башар Асад прибыл с рабочим визитом.
Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу со значительными успехами правительственных войск в борьбе с террористами. Президент России также подчеркнул, что стабильность в стране может стать хорошей почвой для начала мирного диалога с оппозицией.
А Башар Асад поблагодарил президента РФ за то, что «на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов».
Также Владимир Путин и Башар Асад обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и работы по экономическому восстановлению Сирии. В этой связи главы государств рассмотрели возможные шаги, направленные на поощрение интереса российских компаний инвестировать в Сирийскую Арабскую Республику.
Башар Асад, президент Сирии: «Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны».
Ранее сообщалось, что президенты двух стран обсудили актуальные вопросы по переговорному процессу в Астане и в Сочи. А Башар Асад после встречи с Путиным заявил о намерении начать работу с ООН относительно поправок в Конституцию Сирии.
А Башар Асад поблагодарил президента РФ за то, что «на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов».
Также Владимир Путин и Башар Асад обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и работы по экономическому восстановлению Сирии. В этой связи главы государств рассмотрели возможные шаги, направленные на поощрение интереса российских компаний инвестировать в Сирийскую Арабскую Республику.
Башар Асад, президент Сирии: «Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны».
Ранее сообщалось, что президенты двух стран обсудили актуальные вопросы по переговорному процессу в Астане и в Сочи. А Башар Асад после встречи с Путиным заявил о намерении начать работу с ООН относительно поправок в Конституцию Сирии.
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