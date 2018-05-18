В Кинешме произошел пожар на текстильной фабрике

Площадь пожара в цехе текстильной фабрики в Ивановской области составила 600 квадратных метров.
В Кинешме Ивановской области этой ночью вспыхнул крупный пожар. Загорелся цех текстильной фабрики, расположенной на Социалистической улице. Площадь пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности, составила около 600 квадратных метров.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в ночь на пятницу в 01:40. В 02:55 возгорание было локализовано, а в 03:56 открытое горение ликвидировано. Сейчас специалисты МЧС ведут проливку конструкций и разбор завалов.
К борьбе с огнем привлекались 50 человек и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в ночь на пятницу в 01:40. В 02:55 возгорание было локализовано, а в 03:56 открытое горение ликвидировано. Сейчас специалисты МЧС ведут проливку конструкций и разбор завалов.
К борьбе с огнем привлекались 50 человек и 17 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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