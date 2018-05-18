Адвокат похищенного спецслужбами США россиянина Селезнёва подал апелляцию

Защита Романа Селезнёва, отбывающего в США тюремный срок за кибермошенничество, пытается добиться отмены или смягчения приговора.
Игорь Литвак, адвокат: «Наш главный аргумент заключается в том, что Романа не экстрадировали в США, а просто похитили на Мальдивах, посадили в самолет и доставили сначала на Гуам, а потом в Сиэтл. Это было абсолютно несправедливо и противозаконно как с точки зрения американского права, так и американской конституции. То, как его арестовали, нарушает все положения о правах человека, прописанные в американских законах, и все американские понятия о том, как это должно происходить. Мы считаем, что суд согласится с такой постановкой вопроса».
Литвак подчеркнул, что поданная им апелляция содержит возражения по поводу нарушения множества процессуальных норм, поэтому итоговое решение суда в Сан-Франциско не может свестись к простому «да» или «нет».
Игорь Литвак: «Суд способен отменить обвинительный документ, назначить новое судебное разбирательство дела или новое разбирательство некоторых улик».
По мнению юриста, 27 лет лишения свободы — это слишком тяжелое даже по меркам США наказание для человека, который никого не убивал и был осужден за хакерство, цитирует ТАСС.
Напомним, в декабре Романа Селезнёва приговорили по обвинениям, выдвинутым против него в штатах Джорджия и Невада, к 14 годам тюрьмы за кибермошенничество. Россиянин должен отбывать наказание параллельно с 27-летним сроком заключения, к которому он был приговорен судом Сиэтла в апреле прошлого года.
Селезнёв был задержан американскими спецагентами на Мальдивских островах во время отдыха с семьей и вывезен в США. Отец Романа, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД РФ считают задержание россиянина спецслужбами США похищением и нарушением норм международного права.
Литвак подчеркнул, что поданная им апелляция содержит возражения по поводу нарушения множества процессуальных норм, поэтому итоговое решение суда в Сан-Франциско не может свестись к простому «да» или «нет».
Игорь Литвак: «Суд способен отменить обвинительный документ, назначить новое судебное разбирательство дела или новое разбирательство некоторых улик».
По мнению юриста, 27 лет лишения свободы — это слишком тяжелое даже по меркам США наказание для человека, который никого не убивал и был осужден за хакерство, цитирует ТАСС.
Напомним, в декабре Романа Селезнёва приговорили по обвинениям, выдвинутым против него в штатах Джорджия и Невада, к 14 годам тюрьмы за кибермошенничество. Россиянин должен отбывать наказание параллельно с 27-летним сроком заключения, к которому он был приговорен судом Сиэтла в апреле прошлого года.
Селезнёв был задержан американскими спецагентами на Мальдивских островах во время отдыха с семьей и вывезен в США. Отец Романа, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД РФ считают задержание россиянина спецслужбами США похищением и нарушением норм международного права.
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