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    Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин. болезни, британские ученые, долгожители, здоровье, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

    Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

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    Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

    Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

    Британские ученые: тяжелый физический труд вреден для мужчин и полезен для женщин

      Очередное сенсационное исследование британских ученых заставляет задуматься, а кто же тогда все-таки «слабый пол»?

      Британские ученые после нескольких десятилетий постоянных наблюдений пришли к неожиданному выводу: тяжелая физическая работа смертельно опасна для мужчин, но полезна для женского здоровья. В доводах сторонников и противников этой научной гипотезы разбиралась корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.

      На пенсию Розальта Вениаминовна Ильина ушла лишь 2 года назад, когда ей стукнуло 80.

      Розальта Ильина, пенсионер: «Здоровье есть — работай. И пока живу, буду работать».

      Впрочем, по словам пожилой женщины, верно и обратное: работай, и будет у тебя здоровье. 35 лет Розальта Вениаминовна отдала железным дорогам, была стрелочницей.

      Розальта Ильина: «Бегом все время бегала. Обгоняла тепловозы, паровозы. Работа стрелочником тяжелая. Знаете, мы сколько снега перекидывали? Тоннами».

      Ее муж умер 13 лет назад, хоть и был моложе супруги на 6 лет. И ученых такой расклад не удивляет. Последние данные гласят: тяжелая физическая работа раньше времени отправляет мужчин на погост. А у женщин все с точностью до наоборот.

      Специалистов центра спортивной медицины выводы британских коллег озадачили. Ведь услышав такое, многие с радостью выбросят абонемент в спортзал, учитывая, что в британском докладе речь идет именно о тяжелой работе, а не о спорте. Но и тут все неоднозначно.

      Виктория Бадтиева, руководитель Клиники спортивной медицины: «Чрезмерные физические нагрузки могут способствовать травмам. Низкая физическая активность является фактором риска развития заболеваний сердца и сосудов».

      Александру Асмолову 69 лет, но о пенсионном покое он даже думать не хочет. Уверен, что в этом и есть его секрет долголетия.

      Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности МГУ: «У кого здоровый дух, тот имеет здоровое тело… Когда у нас есть будущее, и мы делаем работу ради этого будущего, мы психологически здоровы, а потому и физически здоровы».

      Главное: к любому труду, в том числе и физическому, подходить с умом. Мужчин это особенно касается.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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