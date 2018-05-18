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    Стали известны все участники полуфинала ЧМ по хоккею

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    Стали известны все участники полуфинала ЧМ по хоккею

    Стали известны все участники полуфинала ЧМ по хоккею

    Стали известны все участники полуфинала ЧМ по хоккею

    Сборные Швейцарии и Швеции завоевали путевки в полуфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

    Хоккеисты сборной Швеции со счетом 3:2 победили команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В составе победителей шайбф забросили Филипп Форсберг (27-я минута), Виктор Арвидссон (42), Оливер Экман-Ларссон (47). У латвийцев отличились Теодорс Блюгерс (32) и Рудольф Балцерс (51).

    А сборная Швейцарии выбила из турнира команду Финляндии. Встреча закончилась со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Энцо Корви (30), Джоэл Вермин (33) и Грегори Хофманн (34). У финнов отличились Маркус Нутиваара (8) и Микко Рантанен (49).

    Теперь в полуфинале турнира шведы встретится с командой США, которая ранее в четвертьфинале со счетом 3:2 победила команду Чехии. А швейцарцы в полуфинале сыграют со сборной Канады, которая выбила из состязания команду России.

    Полуфинальные матчи пройдут в Копенгагене 19 мая, а 20 мая состоятся матч за третье место и финал.

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