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    Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов. Путин, Ростех, автомобили, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

    Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

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    Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

    Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

    Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

      Глава «Ростеха» рассказал Владимиру Путину о том, что мотоцикл проекта «Кортеж» получился очень красивым.

      Мотоцикл проекта «Кортеж», который разрабатывает «Ростех», практически полностью готов. Об этом Владимиру Путину доложил глава компании Сергей Чемезов. Президент принимал его в своей летней резиденции в Сочи.

      Один из прототипов мотоцикла корпорация представила еще в прошлом году. По словам Чемезова, двухколесный транспорт уже прошел все испытания, и дело осталось за малым. Разработчики уверяют, мотоцикл проекта «Кортеж» будет не хуже западных аналогов. Президент попросил, чтобы был — лучше.

      На этой же встрече Путин распорядился запустить массовое производство автомобилей «Кортеж». Первый лимузин этой серии представили 7 мая на инаугурации президента. А до этого его производство было засекречено, отчего рождалось много слухов и домыслов.

      Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых представителей СМИ, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм Алексея Полякова «Кортеж» в эту пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.

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