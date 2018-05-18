Чемезов: мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов

Глава «Ростеха» рассказал Владимиру Путину о том, что мотоцикл проекта «Кортеж» получился очень красивым.
Мотоцикл проекта «Кортеж», который разрабатывает «Ростех», практически полностью готов. Об этом Владимиру Путину доложил глава компании Сергей Чемезов. Президент принимал его в своей летней резиденции в Сочи.
Один из прототипов мотоцикла корпорация представила еще в прошлом году. По словам Чемезова, двухколесный транспорт уже прошел все испытания, и дело осталось за малым. Разработчики уверяют, мотоцикл проекта «Кортеж» будет не хуже западных аналогов. Президент попросил, чтобы был — лучше.
На этой же встрече Путин распорядился запустить массовое производство автомобилей «Кортеж». Первый лимузин этой серии представили 7 мая на инаугурации президента. А до этого его производство было засекречено, отчего рождалось много слухов и домыслов.
Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых представителей СМИ, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм Алексея Полякова «Кортеж» в эту пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.
Один из прототипов мотоцикла корпорация представила еще в прошлом году. По словам Чемезова, двухколесный транспорт уже прошел все испытания, и дело осталось за малым. Разработчики уверяют, мотоцикл проекта «Кортеж» будет не хуже западных аналогов. Президент попросил, чтобы был — лучше.
На этой же встрече Путин распорядился запустить массовое производство автомобилей «Кортеж». Первый лимузин этой серии представили 7 мая на инаугурации президента. А до этого его производство было засекречено, отчего рождалось много слухов и домыслов.
Журналисты телеканала НТВ стали одними из первых представителей СМИ, кому удалось побывать на производстве и узнать все о новых отечественных автомобилях. Смотрите документальный фильм Алексея Полякова «Кортеж» в эту пятницу, 18 мая, в 18:10 на НТВ.
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