Депутаты за чертой бедности: социологи изучили налоговые декларации

Кто эти 50 депутатов, которые, судя по декларациям, живут за чертой бедности? И почему даже в надзорных органах считают это подозрительным, но поделать ничего не могут?
Социологи изучили налоговые декларации, поданные парламентариями из различных регионов России, и сделали неожиданный вывод: несколько десятков депутатов живут за чертой бедности, либо вообще имеют нулевой доход. Понятно, что зарплаты депутатов в регионах отличаются от доходов их столичных коллег. Но что бы настолько?
В парламенте Республики Северной Осетии — Алании в бюджетном комитете работает человек, чей доход за весь прошлый год — ноль. Но абсолютно бескорыстно служа народу, вряд ли он так уж бедствует: в декларации отмечена собственная квартира и дорогая иномарка.
У одного камчатского парламентария по своей квартире и машине имеет каждый член семьи, хотя весь его годовой доход — чуть больше 25 тысяч рублей. Больше всего таких бедняков в заксобрании Кабардино-Балкарии: семь человек из 70, то есть каждый десятый парламентарий не бережет себя на службе.
Впрочем, есть и народные избранники, в декларациях которых стоят суммы с девятью нулями. Это те, кто заседает на непостоянной основе и не получает депутатскую зарплату. Им закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью.
Согласно декларациям, самые богатые депутаты трудятся в парламентах Камчатки, Магаданской и Челябинской областей. А самые бедные — в Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В парламенте Республики Северной Осетии — Алании в бюджетном комитете работает человек, чей доход за весь прошлый год — ноль. Но абсолютно бескорыстно служа народу, вряд ли он так уж бедствует: в декларации отмечена собственная квартира и дорогая иномарка.
У одного камчатского парламентария по своей квартире и машине имеет каждый член семьи, хотя весь его годовой доход — чуть больше 25 тысяч рублей. Больше всего таких бедняков в заксобрании Кабардино-Балкарии: семь человек из 70, то есть каждый десятый парламентарий не бережет себя на службе.
Впрочем, есть и народные избранники, в декларациях которых стоят суммы с девятью нулями. Это те, кто заседает на непостоянной основе и не получает депутатскую зарплату. Им закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью.
Согласно декларациям, самые богатые депутаты трудятся в парламентах Камчатки, Магаданской и Челябинской областей. А самые бедные — в Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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